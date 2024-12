Baraja dopo l’esonero: “Il Valencia è stato, è e sarà sempre nel mio cuore”

Rubén Baraja ha scritto un messaggio sui social per salutare i tifosi del Valencia dopo essere stato esonerato. Di seguito la lettera: “Grazie innanzitutto per la fiducia riposta in me, ho realizzato uno dei miei sogni, allenare il mio Valencia. Sono stati quasi due anni molto intensi, in cui abbiamo condiviso tante emozioni, gioie ma anche frustrazioni. Dal primo all’ultimo giorno ho dato il massimo. Ho dato la mia anima per aiutare il Valencia a superare questa difficile situazione. Voglio solo sottolineare la mia gratitudine verso questo club che amo e il mio desiderio e totale convinzione che questa squadra, che ha sempre dato il massimo, riesca a raggiungere l’obiettivo. Il Valencia è stato, è e sarà sempre nel mio cuore e, nonostante sia un momento triste, questa tappa è stata un privilegio e un orgoglio”.

Foto: Instagram Valencia