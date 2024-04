Bani: “Sapevo che avremmo dato filo da torcere a tutti. Gilardino è una persona intelligente”

Il difensore del Genoa Mattia Bani, in un’intervista concessa a La Repubblica, si è espresso sul momento di forma che sta attraversando la squadra rossoblù e sul rapporto con il proprio tecnico Alberto Gilardino. Queste le sue parole:

“Mi aspettavo che avremmo dato filo da torcere a tutti. Abbiamo aumentato la consapevolezza col passare delle partite. Da dicembre a gennaio abbiamo fatto risultati importanti, pensavo avremmo dato fastidio a tutti nella partita singola. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. Il legame con Gilardino? Ottimo. Ma proprio con tutto il gruppo, sia con chi gioca di più sia con chi gioca un po’ di meno. Essendo stato un giocatore ha vissuto certe dinamiche molto prima di noi e quindi sa come relazionarsi. È una persona intelligente e disponibile. Salvezza praticamente acquisita, come si trovano le motivazioni? Le motivazioni si trovano giocando per il Genoa. Penso sia assurdo non averne in ogni partita. Abbiamo delle belle sfide da qui alla fine e abbiamo raccolto un bel bottino di punti”.

Foto: Twitter Genoa