Bani: “È stata la mia miglior stagione. Mi sento più forte e più leader”

Mattia Bani, difensore del Genoa ha parlato a Il Secolo XIX analizzando nel dettaglio la sua stagione, dalle soddisfazioni fino ai rimpianti. Ecco le sue parole:

“È stata la mia miglior stagione. Mi sento più forte e più leader. Partito dai dilettanti, sono fiero di aver messo la fascia in un club come il Genoa. Un solo rimpianto: non aver raggiunto le 100 presenze. Ma lo farò presto“. Poi un commento sul Genoa e sulla crescita esponenziale con Gilardino come guida tecnica: “All’inizio abbiamo faticato un po’ a prendere il ritmo, mancavano alcuni giocatori a cui è servito un po’ di tempo dopo gli infortuni per entrare in forma. Nessuno si aspettava una crescita così da parte nostra, una crescita esponenziale. Tanto che abbiamo fatto molti più punti nel girone di ritorno rispetto all’andata.”

Foto: twitter Genoa