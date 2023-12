Banega sempre più vicino al Boca Juniors

Dopo circa tre anni potrebbe terminare l’esperienza all’Al-Shabab da parte di Ever Banega, centrocampista argentino di 35 anni la cui carriera vanta anche una stagione in Italia tra le fila dell’Inter. Secondo quanto anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia il giocatore avrebbe già raggiunto un principio di accordo con la dirigenza del Boca Juniors, club in cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Ora la palla passa alla squadra araba alla quale non rimarrebbe che accettare di cederlo in questa sessione invernale di mercato.

Foto: sito ufficiale Al Shabab