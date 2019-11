Banega allo scoperto: “Siviglia? Nessun contatto per il rinnovo, ma sto bene qui”

Sembravano destinate a separarsi le strade di Ever Banega e del Siviglia, nonostante un contratto in scadenza nel 2020. Le pretendenti per l’argentino non mancano, ma lo stesso centrocampista ex Inter, intervenuto ai microfoni di Goal Argentina, ha confessato di voler restare alla corte degli andalusi: “Futuro? Vedo molto lontano il ritorno in patria. Con il club non abbiamo ancora parlato del rinnovo, ma sono tranquillo. La verità è che sto bene qui, la mia famiglia sta bene e sono nate le mie figlie qua”, ha chiuso Banega.

Foto: Daily Star