Éver Banega si è trasferito in Arabia Saudita nel 2020. Il centrocampista dell’Al-Shabab si prepara a ritrovare Cristiano Ronaldo, che ha affrontato tante volte in Spagna: “Sappiamo chi è Cristiano Ronaldo. Il nostro campionato sta crescendo e il suo arrivo sarà molto positivo, non solo per il calcio. Sarà il benvenuto, spero che si diverta”.

Foto: Twitter Al-Nassr