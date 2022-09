Bandinelli risponde alla perla di Dybala: 1-1 all’intervallo tra Empoli e Roma

Termina 1-1 la prima frazione di gioco tra Empoli e Roma. I giallorossi passano in vantaggio al 17′ con un’autentica perla di Paulo Dybala: Luperto allontana cross di Celik sui piedi della Joya al limite dell’area, stop e piatto a girare all’incrocio dei pali. Nulla da fare per Vicario. Gli uomini di Zanetti provano a rispondere al gol del vantaggio, specialmente con i cross dalla trequarti. E al minuto 23 sfiorano il gol del pareggio con una grande girata di testa di Satriano che si stampa sul palo alla destra di Rui Patricio. Pareggio solamente rinviato. Infatti al 43′ il punteggio torna in parità: Stojonavic mette un cross invitante in area che trova Bandinelli che insacca di testa approfittando dell’indecisione di Celik.

Foto: Empoli Instagram