Bandecchi sulla Reggina: “Domani presenteremo domanda. Se tutto andrà bene, sarò presidente”

Stefano Bandecchi ha intenzione di guidare la nuova società e domani presenterà la domanda al bando del Comune. Di seguito le sue parole riportata da StrettoWeb: “Domani entro le 13:00 noi ci presenteremo con un progetto nostro, in cui l’Università Niccolò Cusano avrà il 50% delle quote sociali e altri imprenditori locali avranno l’altro 50%. Per quanto ci riguarda la nostra idea è quella di riaccompagnare la Reggina fino alla serie C, e poi di cederla. L’intenzione è quella di tentare di salvare questa squadra quantomeno in serie D, perchè altrimenti in questo momento è concreto il rischio che possa sparire”.

Foto: Instagram Ternan