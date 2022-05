Bandecchi: “L’anno prossimo voglio la Serie A. Gloria solo a chi vince. Chi perde è un co….”

Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, ha parlato sui social in merito agli obiettivi delle Fere per la prossima stagione, usando anche termini coloriti.

Queste le sue parole: “Il prossimo anno voglio vincere il campionato, o meglio, voglio andare in Serie A. E non voglio sentire se o ma, dispiace per chi scende dalla Serie A e mi fa piacere per chi arriverà dalla Serie C, ma non mi interessa. Il campionato di Serie B è un campionato sinceramente di poco conto e valore, mi scuseranno gli altri presidenti, ma funziona così. Gloria a chi vince, ma chi perde è un cogli***zzo e noi lo siamo già stati quest’anno. Per questo faremo tutto il possibile per andare in A l’anno prossimo”.

Foto:Sito Ternana