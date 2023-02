Bandecchi: “La Ternana resta ambiziosa com’era prima. Mai fatto mercato a gennaio”

Tramite il suo profilo Instagram, il patron della Ternana, Stefano Bandecchi è ritornato a parlare sul mercato e sulla competitività della rosa: “La risposta è semplicissima, il mercato di gennaio la Ternana non l’ha mai fatto da quando sono qui. L’ha fatto in uscita perché c’era troppa gente e forse c’era ancora qualcosa da fare. Andreazzoli ha la squadra che ha trovato quando è venuto qui e questo è l’importante. Non gli abbiamo fatto mancare Partipilo, Di Tacchio, Palumbo, Iannarilli, tutta gente per la quale avevamo delle richieste e per alcuni ci avevano messo sul piatto anche bei milioni. La Ternana resta ambiziosa com’era prima”.

Foto: Instagram Ternana