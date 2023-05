Bandecchi: “La Juve ha rubato. Il Chievo è stato fatto fallire. Gravina cambi spacciatore”

La sentenza sulla manovra stipendi della Juventus e successivo patteggiamento dei bianconeri, ha sollevato qualche critica nel mondo del calcio. Ne ha parlato anche Stefan Bandecchi, presidente della Ternana e neo sindaco della città di Terni. Ospite a TVPlay, il patron delle Fere ha detto la sua sulle decisioni del Tribunale Federale: “Lo sport deve adattarsi alla giustizia regolare, se è dimostrato che hai rubato vai in galera, punto e basta. Le indagini dicono che la Juventus ha rubato. Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore. Ha detto cose gravissime per un uomo con una carica come la sua. Non esiste nessuno di considerabile sopra le leggi, perché allora io domani posso andare a fare una rapina in banca e con quei soldi risolvo i miei problemi. Il mondo del calcio deve allinearsi di più con le problematiche di tutti i giorni”. Bandecchi fa poi presente una situazione simile venuta a verificarsi qualche stagione fa: “Il Chievo Verona si è trovato nella stessa situazione. A loro non è stato concesso nulla, il Chievo è stato fatto fallire”.

Foto: Sito Ternana