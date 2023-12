Banda: “Voglio continuare così, l’importante è che il mister mi dia spazio. Futuro? Non ci penso”

Lameck Banda ha parlato in conferenza stampa a tre giorni da Inter-Lecce: “Mi sto godendo ogni momento cercando di dare il meglio di me, la vittoria col Frosinone è stata importante ma vogliamo continuare a spingere per raggiungere l’obiettivo. Voglio continuare giocando così e provando a segnare il più possibile sia con il Lecce sia con la mia nazionale. La cosa più importante è che il mister mi dia spazio. Per adesso voglio solo giocare bene e lavorare duro per il Lecce. Un top club nel mio futuro? Non ci penso”.

Poi ha proseguito parlando della prossima sfida contro l’Inter: “Una delle partite più importanti del campionato. Vogliamo andare a giocare meglio delle nostre potenzialità, consapevoli delle difficoltà che incontreremo ma anche delle nostre possibilità”.

Sull’obiettivo personale: “Non ho un obiettivo di gol, dico solo che lavorerò bene e sarò concentrato per raggiungere gli obiettivi massimi attraverso il duro lavoro. Il mister mi sta aiutando a stare tranquillo, negli spogliatoi c’è un bel clima”.

Foto: Instagram Lecce