Banda sta bene e pubblica sui social. Ma non vuole tornare a Lecce

30/07/2026 | 22:35:40

Una buona notizia riguarda il Lecce e le condizioni di Lameck Banda . Il giocatore non si era presentato al ritiro lo scorso 12 luglio, senza far sapere sue notizie al Lecce (e agli agenti) fino a oggi. Tanto che stamattina, il ds Trinchera, aveva parlato di preoccupazione per le condizioni del giocatore, che magari gli fosse capitato qualcosa.

Tutto ok, Banda sta bene e ha postato su Instagram due video che si allena al chiuso. Tramite gli agenti, però ha reso noto che non tornerà a Lecce. Il club salentino dovrà procedere per la cessione cercare un sostituto. Ma almeno il mistero si è chiuso.

Foto. X Lecce