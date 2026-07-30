Lecce in ansia per Banda, il ds Trinchera: “Preoccupati che possa essere accaduto qualcosa all’infuori del calcio”

30/07/2026 | 10:43:16

Il mistero di Lameck Banda si infittisce. Lo zambiano non si è presentato al raduno della squadra, non ha risposto alle continue telefonate del Lecce e ha perso i contatti anche con il suo procuratore. La situazione inizia a creare seria preoccupazione, come raccontato dal direttore sportivo dei salentini Trinchera al Corriere del Mezzogiorno: “Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti ad essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c’entri col calcio.

La squadra che lo voleva, da confidenze raccolte, è ormai andata oltre facendo offerte ad altri calciatori con gli stessi suoi parametri e quindi non sarebbe più intenzionata a prenderlo. Inizio a pensare che dietro questa vicenda non ci sia una strategia per ottenere dal Lecce chissà cosa, piuttosto che esista qualche problematica personale. Purtroppo abbiamo iniziato a pensare anche noi in questa direzione, perché quello che sta succedendo è qualcosa di molto anomalo”.

Foto: X Lecce