Banda illude il Lecce, ma l’autogol di Rafia ristabilisce la parità: termina 1-1 a Empoli

Termina in parità la sfida al Castellani tra Empoli e Lecce: 1-1, l’autogol di Rafia risponde al gol di Banda. Una chance a testa nella prima frazione di gioco: prima è Piccoli a sfiorare la segnatura per i salentini, poi è Cambiaghi per i toscani a trovarsi di fronte Falcone. Da segnalare il cambio forzato per Andreazzoli, costretto a sostituire l’infortunato Caputo (Shpendi al suo posto). Tantissimo Empoli e ben poco Lecce nei primi 15′ della ripresa: Falcone è miracoloso su tiro piazzato all’angolino di Cancellieri e poco dopo ancora splendido sul botta di Grassi. Quando il gol dei padroni di casa sembra maturo, passano gli ospiti: Banda prova una conclusione dai 30 metri quasi e trova la rete del vantaggio, complice Berisha. La conclusione, centralissima, passa sotto le gambe del portiere albanese, si trasforma nell’1-0 salentino. Passano cinque minuti ed ecco il pari, altrettanto rocambolesco: cross teso di Cambiaghi verso l’area, Rafia la devia con il ginocchio ma sfortunatamente la mette alle spalle di Falcone, colpendo prima la traversa e poi la rete. Il portiere degli ospiti diventa ufficialmente l’MVP della gara deviando in corner l’ennesima conclusione a botta sicura, stavolta di Luperto. Termina così 1-1 al Castellani, l’Empoli e Lecce si dividono la posta in palio.

Foto: Instagram Lecce