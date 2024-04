Banda è stato operato al ginocchio: dovrà stare fermo per almeno 45 giorni

L’esterno del Lecce Lameck Banda, come comunicato dal club salentino, è stato operato al ginocchio destro per la stabilizzazione dei legamenti. Per lui si prospetta un lungo stop, stimati tra i 45 ed i 50 giorni. Periodo che rimanda il suo rientro direttamente alla stagione. Questa la nota ufficiale della società pugliese:

“L’U.S. Lecce comunica che in data odierna Lameck Banda è stato operato al ginocchio destro dal prof. Giuliano Cerulli presso la clinica Villa Fiorita di Perugia, alla presenza del responsabile medico dell’U.S. Lecce dott. Giuseppe Congedo. L’intervento in artroscopia è consistito nella pulizia della rotula ed è stata confermata l’integrità delle altre strutture anatomiche quali menischi, legamenti e cartilagini. L’intervento è perfettamente riuscito ed il tempo di recupero si stima in 45 – 50 giorni”.

Foto: Instagram Lecce