Balzaretti: “Recupero eccessivo e ritardo ulteriore. L’Udinese ha perso altri due punti”

Federico Balzaretti, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha espresso tutto il suo disappunto ai microfoni di DAZN per il pareggio maturato in pieno recupero. “Il gol del Verona arriva con 15-20 secondi di ritardo rispetto al fischio finale. Siamo rammaricati tantissimo, non è il primo episodio in questa stagione, non piace parlare di queste cose ma è corretto e giusto. A Lecce oggi è successo qualcosa del genere. È importante che quando ci sono i tempi vengano rispettati. Per me già erano eccessivi i trenta secondi in più per una rimessa laterale, poi ne sono trascorsi altri 15-20. Ci siamo parlati con Maresca, ognuno resta sulla propria posizione. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione, è stata una gara emozionante. A fine partita i toni magari non sono quelli giusti, dobbiamo continuare a lavorare duro. I due punti persi oggi dopo quelli contro l’Atalanta pesano”. Foto: Twitter Udinese