Balzaretti non ci sta: “Il gol di Lucca non è mai da annullare. In Inghilterra ci ridono dietro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dell’Udinese, Federico Balzaretti, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Genoa, soffermandosi sulla rete annullata a Lorenzo Lucca per fallo su De Winter: “Volevo rivedere insieme l’episodio del gol di Lucca. Non è mai da annullare. Non mettiamo in discussione il risultato, ma il giocatore va a contatto insieme a De Winter, è un contrasto. Se questo è un gol da annullare diventa davvero complicato giocare a calcio. Vanno insieme sullo stesso pallone, la palla prende il giro dal piede di Lucca. Diventa davvero difficile, è un contrasto di gioco! Prende la palla! Poi chiaramente non c’entra il Genoa, io difendo il mio club, questo non è mai fallo. Ci sono cinquecento contatti a partita, basta!”

Ancora sul gol annullato “Facciamo giocare i giocatori, non si può intervenire per ogni cosa, facciamo arbitrare gli arbitri tranquillamente. Non è possibile, e ribadisco che non si parla del risultato. Lo dicevo anche da opinionista: non si può più giocare, è diventato calcetto e non va bene. Ci ridono dietro in Inghilterra e da altre parti. Come fa Lucca a far gol con il difensore a difendere. Menomale che ho giocato quindici anni fa”.

Foto: Twitter Udinese