Balzaretti: “L’Udinese è il club più multietnico possibile, la città un esempio di integrazione. Ma anche una sola persona va condannata”

Il dt dell’Udinese, Federico Balzaretti ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’episodio di Maignan, vittima di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi: “Ci tengo a dire che questo è un club che è il più multietnico possibile, di una città che è esempio di integrazione. Se troviamo il trasgressore ci saranno delle conseguenze e non tolleriamo alcuna forma di razzismo, anche se fosse solo una persona. Poi ci sarà la Procura che indagherà. Ci tengo a sottolineare che il club e la città sono tra i più multinazionali in assoluto e non c’è mai stato un problema. E ribadisco che condanneremo il colpevole, anche se fosse una persona”.

Foto: twitter Udinese