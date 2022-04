Balzaretti: “Il rinnovo di Baldini può scattare indipendentemente dalla categoria”

Federico Balzaretti, ds del Vicenza, ha parlato in conferenza stampa, spiegando la scelta del tecnico, Francesco Baldini.

Queste le sue parole: “Il rinnovo di contratto può scattare indipendentemente dalla categoria. Ringraziamo sentitamente Brocchi e il suo staff per l’impegno profuso. Abbiamo preso questa decisione dopo un’analisi e contestualmente alla possibilità di prendere un allenatore su cui c’era già la nostra attenzione. Prima di queste ultime tre prestazioni non c’erano i presupposti per cambiare l’allenatore, ma poi la situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore ha portato a questa scelta. Sono convinto di questa scelta e che il mister possa darci una mano per raggiungere la salvezza. Le partite che mancano devono essere sei, non quattro, e voglio che questo messaggio sia chiaro”.