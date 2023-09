Balzaretti: “Il rigore al Napoli è stato un episodio imbarazzante”

Nella sfida tra Napoli e Udinese i partenopei hanno sbloccato la gara grazie a un calcio di rigore trasformato da Zielinski. Proprio la scelta arbitrale è stato motivo di insoddisfazione per il club friulano, con il responsabile dell’area tecnica bianconero Balzaretti che ha parlato così ai canali ufficiali del club:

“Quello di ieri è stato un episodio importante sullo 0-0, si tratta di un rigorino, perché quello che manca in questo momento è l’uniformità di giudizio. Ieri l’arbitro era a tre metri, ha valutato l’entità del contatto e non c’era motivo che il VAR lo richiamasse. Facciamo riunioni in cui ci spiegano le procedure, ma quello di ieri non è un protocollo corretto: se valuti il contatto regolare bisogna dare valore alla sensibilità dell’arbitro in campo, e noi questo lo abbiamo chiesto e lo chiediamo sempre, altrimenti anche la spinta su Festy Ebosele contro la Fiorentina sarebbe stata rigore se rivista al VAR”.

Foto: Twitter Udinese