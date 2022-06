Balzaretti: “C’è grande dispiacere, siamo arrivati a un passo dal miracolo sportivo”

Federico Balzaretti, direttore sportivo del Vicenza, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa. Ecco un estratto raccolto dal sito ufficiale del club: “Sono passate due settimane dalla retrocessione, per cui non abbiamo ancora metabolizzato appieno quello che è stato il risultato sportivo di questa stagione. C’è chiaramente un grandissimo dolore interiore ed è realmente così nei confronti della città, nei confronti della proprietà. C’è sicuramente un grande dispiacere, su quello che poteva essere un finale di stagione importante, perché insomma, la salvezza avrebbe voluto dire il raggiungimento di un traguardo sportivo, che a un certo punto sembrava veramente perso. Siamo arrivati veramente a un passo da fare un miracolo sportivo importante, per colpa nostra chiaramente, perché poi ce lo siamo complicato noi stessi.

E quindi, insomma, c’è grandissimo dispiacere essendo io il direttore sportivo e avendo comunque costruito la squadra, sono anch’io qui a prendermi le responsabilità possibili ed immaginabili, per una retrocessione che fa male, fa male ancora tantissimo ad ognuno di noi. Fa male alla città, fa male alla presidenza, fa male a tutti compreso me oggi, insomma, siamo qui oggi, siamo qui ancora a leccarci le ferite, ma carichi, chiaramente, sul fatto che vogliamo e dobbiamo assolutamente ripartire con grande energia, con grande forza. Da quando sono arrivato a novembre, la situazione chiaramente non era facile, abbiamo cercato di dare tutte le energie. Dal primo giorno ho cercato di dare energia e stimoli, stando vicino ai giocatori e agli staff tecnici che si sono susseguiti, alla gente che incontravo ho sempre cercato di dare positività ed energia, veramente a tutti, perché è quello che serve. Non ce l’abbiamo fatta, purtroppo, e questo rimane un rammarico importante, nonostante, ripeto, poi le cose nella seconda parte di stagione sono andate sicuramente migliorando, però rimane alla fine quello che è il risultato finale, ovvero che siamo in serie C e questo porta grande dispiacere, grande dolore“.

Foto: Twitter Vicenza