Balzaretti: “Se andremo avanti con Cioffi? Assolutamente, non è questo il momento di mettere in discussione nessuno”

“Andrete avanti con Cioffi?”Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo dell’Udinese, ha così risposto alla domanda: “Assolutamente, non è questo il momento di mettere in discussione nessuno. La prestazione c’è stata, ci sono state occasioni per fare gol, avremmo meritato il vantaggio. Il campo lo abbiamo tenuto bene, ci ha punito un episodio. La loro fisicità ha pareggiato la nostra sui calci piazzati, anche noi abbiamo avuto un paio di opportunità sulle palle inattive. Facce tristi stasera sì, ma da domani si riparte”.

Foto: Instagram Udinese