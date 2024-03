Balotelli: “Ventimila microfoni e non hanno trovato una prova contro Acerbi? Potrebbe anche essere stato protetto”

Anche Mario Balotelli è intervenuto nella querelle Acerbi-Juan Jesus, conclusosi con l’assoluzione dell’intersita dall’accusa di razzismo.

L’attaccante, a Controcampo, ha parlato in questi termini: “Ci sono ventimila telecamere, ventimila microfoni e non sono riusciti a trovare una prova dell’insulto di Acerbi? Per me ci potrebbe stare un discorso di protezione”.

Foto: sito Sion