Balotelli: “Tante invenzioni su di me, presto parlerò. Ho ricevuto diverse proposte, sto cercando il progetto migliore”

Mario Balotelli, dopo un ultimo periodo in cui è stato al centro di alcune chiacchiere di mercato (Usa, Arabia Saudita), si è mostrato più volte sul web durante intense sedute atletiche (ovviamente solitarie), svolte a Castegnato, in provincia di Brescia. Si è parlato molto di lui e della sua prossima destinazione, così l’ex attaccante, tra le altre di Milan e Inter, ha deciso di mandare un messaggio via social per dire al mondo che sta bene, si sta allenando e sta cercando un nuovo progetto di cui far parte. Queste le sue parole: “Ho notato che negli ultimi tempi ci sono tante invenzioni su di me. L’unica cosa che faccio è lavorare sodo, allenarmi e stare pronto per ovunque andrò a giocare. Molto presto parlerò e metterò in chiaro tutto, l’importante per me è l’allenamento e stare sereno. Ho ricevuto diverse proposte e sto cercando il progetto migliore per me. Giornali, squadre, persone continuano a inventarsi cazz… Tempo al tempo”.

Foto: twitter adana denispor