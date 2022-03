Balotelli: “Speravo nel Mondiale. Macedonia? Niente dipende dai singoli, ma magari con me avremmo segnato”

Intervistato da Sky Sport, Mario Balotelli ha parlato della mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale: “Ha fatto male, non dipende dalla convocazione o meno. Il Mondiale era a dicembre e la possibilità di andare c’era, speravo di farmi vedere per questo, ho perso la possibilità pure io. Prima della partita nessuno diceva che mancavo io, però gare così non dipendono da un singolo giocatore, non è detto che se c’era Mario vincevamo. Certo, c’erano buone possibilità per segnare”.

Su Mancini: “Non l’ho sentito ma gli voglio bene e sono felice che rimanga, non ci si può dimenticare che ha fatto vincere un Europeo in maniera inaspettata”.

Foto: Twitter Adana Denispor