Balotelli si presenta: “Il Sion mi ha subito convinto. Tramezzani? Mi piace la sua personalità”

Balotelli è pronto a iniziare una nuova avventura in carriera. L’ex Milan si è appena trasferito al Sion e, in conferenza stampa, ha parlato della parentesi elvetica: “Mi è piaciuto il modo con cui si sono approcciati, sono contento di poter giocare in una lega che non conosco, vicino a casa mia, in un paese che ti lascia vivere più tranquillamente rispetto ad altri. Fin dal primo colloquio ero sicuro al 98% di giocare per il Sion. Io la star del campionato? Sono felice di assumermi questa responsabilità, mi rende orgoglioso. Non mi considero una star… Sarebbe bello poter vincere qualcosa, sono anni che non ci riesco”.

Poi, sull’allenatore: “Sono contento che ci sia Tramezzani, contrariamente alla credenza popolare sono andato d’accordo con quasi tutti gli allenatori che ho avuto. Non lo conosco ma mi è subito piaciuta la sua personalità”.

Foto: Sito Sion