Balotelli si congratula con il Monza: “Fiero di voi, felicissimo anche per i tifosi”

Nella scorsa stagione, seppur per pochi mesi, Mario Balotelli ha militato nel Monza. Arrivato nel calciomercato invernale, Supermario ha messo a referto 6 gol, non riuscendo a trascinare i brianzoli verso la A. Traguardo raggiunto ieri sera, per il quale il classe ’90 si è complimentato tramite Instagram: “Fiero di voi. Felicissimo anche per i tifosi, so quanto ci tenevano“.

Foto: Twitter Adana Demirspor