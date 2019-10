Balotelli sfida il passato: caccia al primo gol da ex alla “sua” Inter

Balotelli e l’Inter si incontrano di nuovo. Questa sera i nerazzurri incontreranno il Brescia al Rigamonti (anticipo del turno infrasettimanale di A) e sarà una gara dal sapore speciale per SuperMario. L’attaccante delle Rondinelle ritroverà la squadra che lo lanciò nel calcio dei grandi e che lo prelevò dal Lumezzane quando aveva solo 16 anni. Un rapporto di amore e odio, tra gol spettacolari, giocate da urlo e un rapporto con la tifoseria nerazzurra mai sbocciato davvero. Indimenticabile la maglia gettata a terra al termine della semifinale di andata di Champions contro il Barcellona, dopo essere stato beccato dal pubblico che gli aveva contestato il poco impegno. Nelle tre stagioni con l’Inter, il bottino di Balotelli parla di 86 presenze e 28 reti. Ma da quanto Mario lasciò la Beneamata, nell’estate 2010, non ha mai segnato alla sua ex squadra: cinque partite, zero gol, un assist. Balo non affronta i nerazzurri da quasi quattro anni, Milan-Inter 3-0 del gennaio 2016. La prima volta invece fu quasi sette anni fa, febbraio 2013, Inter-Milan 1-1. Domani le loro strade si incroceranno nuovamente: per SuperMario riparte la caccia al primo gol contro la sua ex squadra.

Foto: Twitter ufficiale Brescia