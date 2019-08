Balotelli, sempre e solo Brescia. Il Flamengo alza bandiera bianca

Sempre e solo Brescia per Mario Balotelli. Come raccontato nelle ultime 48 ore, la scelta era stata fatta. L’inserimento del Flamengo, per molto addirittura in pole nell’ultima settimana, goffo e tardivo. Ecco il comunicato del club brasiliano che alza bandiera bianca: “Il Flamengo, Mario Balotelli ed i suoi rappresentanti hanno deciso di comune accordo, dopo due giorni di cordiali incontri a Montecarlo, di chiudere in data odierna (15/08) le trattative per il possibile ingaggio dell’atleta“.

Foto: twitter Nazionale italiana