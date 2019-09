Balotelli: “Se mi esalta giocare contro CR7? Non mi interessa. Juve? Una partita come le altre”

Mario is back. In tutti i sensi. Balotelli, pronto a tornare in campo con la maglia del Brescia dopo i quattro turni di squalifica, mercoledì sfiderà la Juventus di Cristiano Ronaldo. Queste le sue sensazioni esternate ai microfoni di DAZN: “Se mi esalta l’idea di giocare contro Cristiano Ronaldo? No, non mi interessa proprio. Lui è un grandissimo campione, insieme a Messi è il più forte calciatore del mondo e sarà molto bello giocarci contro, ma non al punto da arrivare a esaltarmi. Sul serio per me quella con la Juve è una partita come le altre, cercherò di segnare come ci proverò in tutte le altre gare perché voglio vincere”.

Foto: Brescia Twitter