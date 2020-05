Balotelli sbotta sui social: “Io ancora assente al centro sportivo? Non pensavo di essere un fantasma. Farò chiarezza”

Mario Balotelli ancora assente al centro sportivo del Brescia per l’allenamento? A quanto pare non è così. Infatti, attraverso il proprio account Instagram, l’attaccante della Nazionale italiana ha precisato: “Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro durante tutti i miei allenamenti, ovviamente muniti di telecamere! Gli allenamenti sono 2 al giorno quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l’evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per figlio e per segno tutto e capirete”.

Foto: Brescia Twitter