Balotelli: “Sarebbe un sogno tornare in Nazionale. Ho parlato con Mancini, so cosa serve”

Mario Balotelli, intervistato su Twitch dal canale OCW Sport, ha parlato di un suo possibile ritorno in Nazionale: “Fino a tre anni fa sono sempre stato pronto per la Nazionale. Solo negli ultimi due anni e mezzo non ero pronto per tornare. Ma adesso sto bene, la Nazionale è sempre un sogno. Non è una questione di convocazione, panchina o tribuna. Se sapessi di essere convocato partirei a piedi dalla Turchia. Con Mancini ho un bellissimo rapporto e aperto, da sempre. Lui mi dice quello che per lui serve per tornare in Nazionale e io lo so. Se l’ho sentito recentemente? Sì. Cosa gli ho promesso? Io non devo promettergli niente, devo prometterlo a me stesso. Lui sa che se sto bene perché non dovrebbe convocarmi”.

FOTO: Twitter Italia