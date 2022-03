Balotelli: “La mia tecnica ai livelli di Ronaldo e Messi. Restando al City avrei vinto il Pallone d’Oro”

Intervistato da The Athletic, il calciatore italiano Mario Balotelli, attualmente in forza in Turchia all’Adana Demirspor, ha fatto il punto sulla sua carriera: “Ho perso alcune occasioni per essere ai livelli di Cristiano Ronaldo e Messi, ma sono tuttora certo che la base tecnica sia stata la stessa, la mia testa mi ha portato a fare tanti errori. Il primo è stato lasciare il Manchester City, nell’anno e mezzo successivo al Milan ho fatto bene, ma al City avevano appena iniziato la loro ascesa. Avrei dovuto restare lì a lungo come ha fatto Aguero, sarei stato fra i protagonisti e avrei vinto almeno un pallone d’oro. Con la mentalità che possiedo oggi, certamente ce l’avrei fatta”.

Sul periodo in Inghilterra: “La maggior parte delle cose che la gente pensa di me non sono reali. In Inghilterra uscivano cose su di me ogni giorno, per spiegare tutto non avrei avuto nemmeno il tempo di allenarmi. Se potessi tornare indietro risponderei e direi di smettere di creare storie perché un po’, nella mia carriera, mi si sono ritorte contro”.