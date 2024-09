Balotelli, ritirata l’offerta d’ingaggio di un club indiano

Dopo una sola stagione all’Adan Demirspor, in cui ha siglato 7 gol in 16 partite, Mario Balotelli si ritrova nuovamente senza squadra. L’attaccante italiano da anni fatica a sposare un progetto sportivo per più di una stagione, ed ogni estate i suoi procuratori hanno da svolgere un lavoro estremamente impegnativo per riuscire a garantire una squadra al giocatore. Nelle ultime ore, secondo il Times of India, la punta trentaquattrenne avrebbe attratto l’interesse del Kerala Blasters, società che milita nella Indian Super League. Ma la stessa società avrebbe ritirato successivamente l’offerta, per via delle controversie legate al calciatore e per la sua ormai rinomata tendenza a rompere in modo irruento i rapporti con le squadre in cui viene ingaggiato. Balotelli intanto continua ad allenarsi individualmente, in attesa di una nuova esperienza. Anche questa volta, per i suoi procuratori vi sarà tanto lavoro da fare.

Foto: Instagram Balotelli