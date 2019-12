Balotelli: “Questa squadra ha qualità, ci salveremo. Futuro? Voglio restare al Brescia”

Il suo gol ha permesso al Brescia di conquistare un punto prezioso sul campo del Parma. Mario Balotelli, attaccante delle Rondinelle, è intervenuto a Sky per commentare la prestazione: “Mi sono trovato bene da subito con la squadra. Non siamo la Juventus, però c’è tanta qualità in questo gruppo. Se rimaniamo uniti, i risultati piano piano arriveranno”.

Serie A

“Mi aspettavo di giocare e di fare gol: magari pensavo di essere un po’ più in alto in classifica, però non è assolutamente un problema. Vedrai che prima della fine del campionato, sicuramente saremo salvi”.

Futuro

“Io penso di rimanere, a meno che il presidente non mi voglia più. In ogni caso io ho tutta l’intenzione di restare. Al di là di ciò che si è detto, di problemi ne ho avuti pochissimi nella mia carriera. Sto bene, sono a casa, avevo bisogno di un anno un po’ più tranquillo. Ripeto, io ho intenzione di rimanere: vedremo”.

Grosso e Corini

“La vicenda l’ho vissuta come tutti gli altri giocatori. Io personalmente non me l’aspettavo, però il presidente ha preso quella decisione e va rispettata”.

I fatti di Verona

“Non ho più visto niente del genere. Ci tengo a ribadire che non ho mai avuto niente contro Verona, sono stati fatti degli ululati da parte di poche persone, pochi scemi. Ma lo stadio di Verona nel suo complesso si è comportato bene”.

Foto: Twitter Brescia