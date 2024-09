Balotelli provoca: “Se la Roma dovesse giocare con il Galatasaray ne prende 5”

Nelle ultime ore ha tenuto banco in casa Roma la vicenda di Zelewski, che ha rifiutato il suo passaggio al Galatasaray.

Sulla questione e sul rifiuto verso il club turco, e il campionato turco in generale, è intervenuto Mario Balotelli.

Queste le sue parole alla trasmissione 360°: “La cosa preoccupante è che in Italia pensano che la Turchia fa cagare. La cosa bella è che se la Roma gioca contro il Galatasaray ne prende 5. E la Roma per me è pure forte, cominciate a guardare gli altri campionati”.

Balotelli conosce bene il calcio turco: 49 le presenze totali e 25 i gol nel campionato locale con la maglia dell’Adana Demirspor.

Foto: Instagram Balotelli