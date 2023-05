Balotelli: “Per la finale di Champions il mio cuore è diviso a metà. Futuro? Ho almeno altri 3 anni nelle gambe”

Mario Balotelli si è concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando della finale di Champions League, del suo futuro: “Ho ricevuto tanti inviti per la finale di Istanbul, sono indeciso: mi sa che mi siederò al centro dello stadio, per evitare equivoci. Il mio cuore è diviso a metà, meglio non dire altro. La testa mi dice che mi piacerebbe vincessero entrambe. Ma non si può. L’Inter ha tanti giocatori che fanno la differenza. A cominciare dal mio amico Dzeko, ma non trascurerei Lukaku e lo scatenato Lautaro: bellissimo il secondo gol con i viola”.

L’attaccante più forte attualmente?: “I numeri dicono Haaland, ma per me è una questione di gusti. Osimhen, ad esempio, è speciale. In campo sa fare tutto, un po’ come me negli anni verdi. E poi è un ragazzo unico”.

Sul futuro: “Io mi sento ancora bene. L’ultimo infortunio non conta, nelle gambe ho almeno altri 3 anni importanti”.

Foto: balotelli twitter adana denispor