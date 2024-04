Balotelli: “Non avrei mai lasciato Nizza se non avessi avuto problemi con Vieira”

Durante l’intervista concessa a So Foot, il centravanti dell’Adana Demirspor, Mario Balotelli, è tornato a parlare della sua esperienza in Francia con la maglia del Nizza: “Ho vissuto a Villefranche ed è stato pazzesco. Avevo il sorriso ogni giorno perché la mia era una vita da sogno, davvero. Il problema è stato il modo in cui Patrick Vieira voleva giocare. Non si addiceva molto alle mie caratteristiche. Non avevo alcun problema con lui, mi trovavo bene, semplicemente a livello sportivo però non ero d’accordo con quanto diceva. Se non avessi avuto questi problemi con lui non avrei mai lasciato Nizza. Ero davvero felice lì”.

Foto: Twitter Adana