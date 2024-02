Balotelli: “Mi è arrivata all’ultimo un’offerta dalla Salernitana, ci sarei andato”

Mario Balotelli ha parlato in merito all’interesse della Salernitana durante la sessione di mercato di gennaio, trattativa che, però, non è andata in porto:

“L’idea di Salerno c’era ma l’offerta vera e propria non mi è mai arrivata. Mi è arrivata all’ultimo e sono rimasto in Turchia. La questione è stata gestita male. Sarei andato ma la trattativa è andata troppo per le lunghe. Se una società ti vuole sul serio la trattativa si può risolvere anche in una giornata sola”.

Ha parlato poi del suo rientro:

“Per quanto riguarda il mio ritorno in campo, venerdì torno a giocare. Il mio obiettivo è segnare almeno dieci reti nelle ultime 14 reti. Il rigorista della squadra sono ovviamente io”.

Un commento su Calhanoglu?

“Non è il più forte al mondo ma è sicuramente tra i primi tre. Sono sempre stato pro Calhanoglu, ho sempre affermato sia fortissimo, ma è presto – ha sostenuto – per potergli dare la patente di migliore al mondo. Se la gioca con Modric ma tra lui e Rodri, scelgo il turco. È un qualcosa di incredibile il passaggio realizzato contro la Juve, di collo esterno, difficilissimo“.

