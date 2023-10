Balotelli: “Il miglior portiere con cui abbia mai giocato? Julio Cesar nell’anno del Triplete”

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ha parlato a calciomercato.it del suo ex compagno Julio Cesar:

“Il miglior portiere con cui ho giocato? Dico Julio Cesar perché nell’anno del Triplete con l’Inter era un extraterrestre, non solo in campo ma tutti i giorni in allenamento. Poi, se vogliamo ragionare sulla carriera, allora dico Buffon. Per me Gigi è stato il più forte di sempre”.

Foto: Instagram Balotelli