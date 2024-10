Balotelli-Genoa, dagli accordi del 13 ottobre all’annuncio: ora è anche ufficiale

Il Genoa ha annunciato l’arrivo di Mario Balotelli con un comunicato che ha ripercorso la sua carriera. Una notizia che vi abbiamo anticipato lo scorso 9 ottobre, quando, il club rossoblù non cercava soltanto un centrocampista offensivo ma anche un attaccante. E soprattutto il 13 ottobre quando abbiamo svelato gli accordi raggiunti. Bisognava soltanto aspettare il via libera dell’amministratore Blazquez che è arrivato sabato scorso e che ha confermato come il Genoa non fosse su un altro attaccante. Alla fine la volontà di Alberto Gilardino ha fatto la differenza: Balotelli ha firmato un contratto fino a giugno da circa 300 mila euro più bonus, nel contratto è presente anche una clausola di rescissione.

Questa la nota: “Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante italiano, nato a Palermo il 12/09/1990, ha firmato il contratto con il suo nuovo club. In carriera Balotelli ha vinto nove titoli a livello professionistico con le squadre di appartenenza. In Nazionale maggiore è stato capo-cannoniere e vice-campione all’Europeo 2012, collezionando in totale 36 presenze e 14 reti”.

Foto: sito Genoa