Balotelli esalta Pinamonti: “Ma che gol ha fatto?”

Il Genoa ha pareggiato 2-2 contro il Bologna, in una gara che vedeva gli ospiti avanti 2-0. Il Genoa ha risposto con una doppietta di Pinamonti, con due gol di ottima fattura, soprattutto il secondo, un gran bel colpo di testa.

Fra i tanti complimenti già arrivati per l’attaccante, c’è anche quello di Mario Balotelli che sulle proprie storie Instagram ha scritto “Ma che gol ha fatto?” .

Balotelli potrebbe diventare un compagno di squadra di Pinamonti. Il giocatore, attualmente svincolato, è un’idea per rinforzare l’attacco del Genoa, come raccontato. C’è già l’ok di Gilardino per l’0perazione, ora serve l’ apertura della società che ha messo in difficoltà Gilardino durante il mercato estivo, che ha perso tre pezzi importanti come Martinez, Gudmundsson e Retegui non sostituendoli tutti nel migliore dei modi.

Foto: Instagram Balotelli