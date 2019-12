Balotelli da tre punti per la rinascita del Brescia

Il Brescia torna a sorridere e conquista una vittoria fondamentale sul campo della Spal per 1 a 0. A decidere lo scontro salvezza del Mazza è Mario Balotelli. L’attaccante, al 54′, sigla il gol da tre punti, ribadendo in porta una corta respinta di Berisha su un cross di Romulo. Per il bomber è il terzo sigillo stagionale, nonché il 50esimo in Serie A. L’ex Marsiglia non segnava una rete dell’1 a 0 dal 2014. Festa grande, quindi, in casa delle Rondinelle che abbandonano l’ultimo posto in classifica, superano di un punto proprio l’undici di Semplici nel giorno del rientro sulla panchina dei lombardi di Eugenio Corini.

Foto: Twitter Brescia