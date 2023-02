BALOGUN, UN PRINCIPE DEI BOMBER IN LIGUE1

In Ligue 1, a sorpresa, c’è in vetta alla classifica dei marcatori Folarin Balogun, attaccante del Reims. Il classe 2001, con la recente tripletta nel turno infrasettimanale, contro il Lorient del 1 febbraio, è salito a quota 14 gol in 20 gare disputate, staccando in vetta un certo Kylian Mbappé, fermo a quota 13, e lo stesso Neymar a 12. Ancora più indietro altri nomi altisonanti, come Messi, o i vari Jonathan David e Lacazette. Insomma, una vera e propria sorpresa, per il giocatore e lo stesso Reims, che è a quota 29 punti, a metà classifica, per un club partito per salvarsi e che sta facendo un campionato importante. In totale sono 15 i gol messi a referto in 21 partite, considerando quello in Coppa di Francia.

Si tratta del primo grande exploit per il giocatore nel mondo del professionismo, dopo che aveva comunque dimostrato le sue qualità in altre categorie, quelle giovanili, in particolare nella Premier League 2, nel 2021-22, con la maglia dell’Arsenal Under 21, quando segnò 19 gol in quel campionato. Arsenal che è ancora il proprietario del cartellino del giocatore, girato in prestito al Reims. Insomma i Gunners potrebbero ritrovarsi un autentico gioiellino in rosa, per il futuro, visto che il valore del giocatore è lievitato a dismisura negli ultimi mesi ed oggi vale già 15 milioni (secondo dati Transfermarkt).

Folarin Jerry Balogun è un calciatore inglese con cittadinanza statunitense, essendo nato a New York nel 2001, ma anche di origini nigeriane. L’Arsenal è stato il suo club fin da sempre, quando venne ingaggiato dal club londinese nel 2008, per il settore giovanile. Nei campionati Under 18 e 21, ha totalizzato una marea di gol, la miglire stagione nel 2018-19, nell’Under 18, quando segnò 25 gol in 19 presenze. Ha debuttato in prima squadra il 29 ottobre 2020 in occasione dell’incontro di Europa League vinto 3-0 contro il Dundalk. Con l’Arsenal ha trovato il suo gol ufficiale (unico fino ad ora) contro il Molde, tra l’altro è anche la sua prima rete fra i professionisti. Il 9 ottobre 2021 viene richiamato nelle giovanili dei gunners. Il 12 gennaio 2022 viene ceduto in prestito al Middlesbrough in Championship, nella prima vera esperienza tra i professionisti.

Esperienza chiusa con 18 presenze, 3 gol e 3 assist. Rientrato all’Arsenal, ad agosto, è stato appunto girato in prestito al Reims, che è la svolta della carriera.

In Nazionale, dopo una indecisione iniziale, ha scelto quella inglese. Infatti, l’attaccante aveva cominciato con l’Inghilterra Under 17, poi aveva deciso di sposare la causa degli Stati Uniti, giocando 8 partite con l’Under 18, per poi tornare di nuovo sui suoi passi, e rivestire la maglia della Nazionale che porta al petto la Croce di San Giorgio, con cui ha giocato nell’Under 19 (5 gol) e anche Under 21, dove ha lo score di 11 presenze e 6 gol.

E addoirittura, per qualche mese aveva anche ipotizzato di poter giocare con la Nazionale della Nigeria, vista la cittadinanza della madre. Immaginate che coppia con Osimhen. Insomma, un po’ come Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, che però ha scelto la nazionale nigeriana (pur avendo il passaporto inglese).

Balogun è un centravanti molto rapido e bravo ad attaccare la profondità. E’ anche forte fisicamente, e dotato di un buon tiro. E’ un attaccante d’aria di rigore, molto opportunista. A gennaio, il West Ham aveva provato a prenderlo e strapparlo al Reims, che però non lo ha ceduto.

Il suo futuro è ovviamente all’Arsenal, ma non prima di aver chiuso la stagione in Francia, a suon di gol e magari togliersi lo sfizio di lasciarsi alle spalle gente come i tre tenori del PSG.

Foto: twitter Reims