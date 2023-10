Balogun: “Con Arteta non parlavo molto, l’Arsenal ha deciso di cedermi, io non potevo scegliere”

Folarin Balogun, ex attaccante dell’Arsenal, ha parlato dal ritiro della Nazionale americana a ESPN della sua estate al centro di molte trattativa:

“Arteta non mi ha parlato molto, si è limitato a dire ‘ben fatto’ al mio ritorno e mi ha incoraggiato a continuare. Quando sono tornato nel pre-campionato ho chiesto se rientravo nei suoi piani e se potevo avere una chance, ha detto che avrebbe cercato di coinvolgermi il più possibile, ma ovviamente ha anche detto che i dirigenti stavano prendendo decisioni e valutando cosa era meglio per me. Il dialogo tra me e lui è stato buono, ma dipendeva più dal club, da quello che volevano fare. Non era nelle mie mani, questo è quello che ho percepito”.

Foto: Twitter Monaco