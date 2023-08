Balogun, c’è l’accordo tra Arsenal e Monaco

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Arsenal e Monaco hanno raggiunto l’intesa di massima per il trasferimento a titolo definitivo del centravanti Folarin Balogun in Francia. Il classe 2001 lascerà Londra e i Gunners dove è cresciuto sin dal 2011 nel settore giovanile fino ai vari prestiti e al ritorno per il precampionato estivo svolto con Arteta.

L’operazione è stata chiusa sulla base di 45 milioni di euro a cui andranno aggiunti eventuali bonus raggiungibili nel corso della stagione.

Foto: twitter Arsenal