Balogun all’Arsenal: “Non so cosa accadrà, ma di sicuro non andrò più in prestito”

Marcatore domenica con gli Stati Uniti nella finale della Concacaf Nations League, Folarin Balogun ha avvertito il suo club, l’Arsenal, che non partirà più in prestito. La stagione appena trascorsa l’attaccante 21nne l’ha passata proprio in prestito al Reims. Dopo la partita ha dichiarato a proposito della sua situazione di mercato: “Non sono sicuro di come stiano andando i colloqui, non sono sicuro di cosa accadrà. Quello che posso dire è che non andrò più in prestito ”. Prodotto della Gunners Academy, Balogun ha disputato una stagione clamorosa con il Reims, segnando 21 gol in Ligue 1. Prima era già stato ceduto in prestito al Middlesbrough (3 gol in 21 presenze in tutte le competizioni), in Championship (inglese D2) . Pur avendo scelto di rappresentare gli Stati Uniti il ​​mese scorso, il nativo di New York, arrivato in Inghilterra a due anni, avrebbe potuto optare anche per la Nigeria. Balogun è stato particolarmente emozionato domenica, dopo aver segnato. “È incredibile. Incredibile … È davvero uno scenario da sogno per me ”. All’Arsenal, l’ex Rémois dovrà affrontare una concorrenza agguerrita, incarnata da Gabriel Jesus, usualmente titolare in prima linea nell’avanguardia dei Gunners, ed Eddie Nketiah, sostituto designato del brasiliano.

Fonte Foto: twitter reims