Ballon d’Or: Parigi pronta ad incoronare il miglior calciatore al mondo, Vinicius il favorito

Oggi al Théâtre du Châtelet di Parigi è tutto pronto per svelare il miglior calciatore al mondo della stagione 2023-24. Sul palco, sotto i riflettori, gli occhi di tutti saranno puntati su Vinicius. Già lo scorso anno, Vini ha fatto il suo ingresso al gala, ricevendo il Premio Socrates per il suo impegno umanitario. Oggi, però, punta a un traguardo diverso, conquistare per la prima volta il trofeo più ambito da ogni calciatore, il Pallone d’Oro.

A soli 24 anni, il numero 7 del Real Madrid è uno dei principali candidati alla vittoria, ma dovrà vedersela con concorrenti di altissimo livello: Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu, Dani Carvajal, Ruben Dias, Artem Dovbyk, Phil Foden, Alejandro Grimaldo, Erling Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rudiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valverde, Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lamine Yamal. La serata inizierà alle 20:45 e si concluderà alle 22:45, durante una lunga cerimonia piena di premi. Prima di annunciare il Pallone d’Oro maschile, si assegneranno infatti numerosi altri riconoscimenti: il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa per il miglior giovane, che sembra destinato a Lamine Yamal, il Trofeo Yashin per il miglior portiere, e il Premio Gerd Müller per il miglior attaccante dell’anno. Inoltre, quest’anno verranno introdotti due nuovi premi: uno per il miglior allenatore di squadre maschili o nazionali e uno per il miglior allenatore di calcio femminile.

Foto: Pallone d’Oro Twitter ufficiale