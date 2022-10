Ballo-Touré e Leao: 3-1 Milan a Empoli in pieno recupero

Clamoroso finale al Castellani tra Empoli e Milan, con i rossoneri, avanti 1-0 al 90′, che prima vengono raggiunti al 92, con i toscani che pareggiano con una punizione di Bajrami, e poi, da grande squadra, vincono 3-1, con i gol di Ballo Touré e di Leao in contropiede al 95′. Il Milan, nonostante enormi difficoltà e tantissime assenze per gli infortuni (più altri 3 occorsi in serata), riscatta subito la sconfitta con il Napoli e nel finale la spunta 3-1 in casa dell’Empoli. Ad aprire le danze al 79′ di Rebic, entrato 7 minuti prima, dopo un grande assist di Rafael Leao, ancora una volta trascinatore e protagonista dei campioni d’Italia.

Sembra fatta per il Milan, ma il meglio non è ancora arrivato. Al 92′, punizione stupenda di Bajrami che pareggia, forse anche meritatamente per i toscani. Ma il Milan non molla, e trova il successo con Ballo Touré e Leao al 95′.

Pioli per ora può sorridere, ma ci sono da verificare le condizioni di Saelemaekers, Calabria e Kjaer, usciti per infortunio.

Foto: twitter Milan